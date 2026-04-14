俳優の前田愛（42）が、成長した息子たちの最新ショットを公開し、話題になっている。【映像】“父と祖父にそっくり”と話題の息子たち（複数カット）2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍する15歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。Instagramでは「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」「こんなにもお父さん おじいさんそっくりになっていたなんて！」などのコメ