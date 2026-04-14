政府備蓄米の買い入れが、2年ぶりに行われます。非常時に備える備蓄米をめぐっては、2025年、価格が高騰するなか放出が実施され、現在の備蓄量は適正とされる約100万トンを大幅に下回る30万トンほどにまで減っています。こうしたなか、農水省は、今年の供給は十分と判断し、備蓄米の買い入れを2年ぶりに再開し、14日、1回目の入札を行います。鈴木農水大臣：食料安全保障の観点から供給の不足に備えた備蓄水準の回復を進めていく。