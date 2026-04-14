タレントの辻希美（38）が13日、ブログを更新。品数豊富なお弁当を公開し、注目を集めている。【映像】辻希美の手作り弁当（複数カット）2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、3男2女、5人の子どもを育てている辻。4月から高校生になった長男・青空のお弁当作りが始まり、これまでもブログでたびたび紹介してきた。13日の投稿では、「載せてなかった先日のお弁当ときょうのお弁当を…全然慣れないお弁当作り