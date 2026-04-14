南魚沼市に住む60代女性から、現金990万円をだまし取ったとして住居不定、無職の男（24）が13日、逮捕されました。警察によりますと、男は詐欺グループの”受け子”とみられ、女性から現金を受け取った疑いがもたれています。去年8月、男はほかの人物と共謀し、証券会社のカスタマーサポートセンターになりすました共謀者が、女性に対しSNSアプリで「上場する前の株の投資する権利が割り当てられました。