瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降は雲が増えて、夕方からは雨の降るところがあるでしょう。夜は全域に雨雲がかかる見込みです。日中の最高気温は岡山、津山、高松で22度でしょう。13日と同じくらいか低い気温になります。 15日は断続的に雨が降る見通しです。朝の最低気温は岡山で15度、津山で13度、高松で16度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で19度、津山で20度の予想です。 16