「すべての労働者は資本家になれ」……労働収益を資本収益が上回る現代において、投資はもはや選択ではなく生存戦略だ。しかし、初心者が闇雲に手を出せば、詐欺や損失の波に飲まれるのが関の山だろう。成功の鍵を握るのは、思い込みや感情を排し、事実のみを見極める「リサーチ」にあるという。 【画像】プロの投資家が教える「投資に必要な力」 起業家でありながら投資家でもある佐野 Mykey 義仁氏の書籍『ずる