IPFSサーバー関連事業を展開する合同会社クリアースカイ（TSRコード:137254873、京都府）と代理店側に対し、被害者弁護団が消費者庁に告発する方針を固めたことが4月14日、わかった。被害者弁護団は4月7日、京都地裁に第三者破産を申し立てている。 クリアースカイはリアルセミナーやオンラインセミナーを通じ、サーバー購入を勧誘。第三者企業へのレンタル・運用で高額配当を謳い文句に資金を募っていた。だが、債権者とト