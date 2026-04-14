"言葉は心の糧になる" ＜写真を見る＞2016年当時の熊本の様子 2016年5月、詩人・和合亮一さん（57）がRKK熊本放送へ５つの詩を寄せてくれました。 福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一さんは、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、国際的に高い評価を得る詩人です。 熊本地震の発生から1か月後、和合さんは「ようやく、熊本のみなさんと分かち合える言葉の輪郭が見えてきた」として詩を紡ぎ