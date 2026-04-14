【ヨハネスブルク＝高木文一】米国などによる対イラン軍事作戦に関する発言を巡り、トランプ米大統領から非難されていたローマ教皇レオ１４世は１３日、「私はトランプ政権を恐れていない」と述べ、戦争に反対する発言を続けると表明した。トランプ氏の批判に屈しない姿勢を鮮明にした。英ＢＢＣによると、アフリカ歴訪の最初の目的地アルジェリアに向かう飛行機内で、記者団に語った。自身の役割は平和のメッセージを広めるこ