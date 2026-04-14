全国各地で、落とし物の件数が増えています。東京・千葉・茨城では去年、過去最多となりました。背景には何があるのでしょうか？宅配ボックスの普及などに伴い、置き配の誤配達も起きていますが、勝手に処分すると罪に問われる可能性もあります。■宮崎の警察署に…意外な落とし物も森圭介アナウンサー「最近、インターネット上などで話題となった子ブタのニュースがあります。警察に届けられた落とし物の小ブタです。宮崎・えび