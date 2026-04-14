アコースティックギターの弾き語りによる、＜教えて好きな映画とか教えて名前の由来とか＞との歌い出し。ＭＯＮ７Ａさんの「僕のかわい子ちゃん」は、透き通るような歌声で＜君を知りたい＞と訴えるラブソングです。そして何より、とにかくメロディーが美しく、耳に残ります。ＭＯＮ７Ａさんは「もんた」と読むそうで、２００７年生まれ、まだ１０代のアーティストです。今年１月、シングル「ＴＯＧＥＴＯＧＥ」でメジ