麻疹ウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）国立健康危機管理研究機構は14日、全国の医療機関から3月30日〜4月5日に報告された、はしかの患者数（速報値）は34人で、1月からの累計が236人になったと明らかにした。昨年の同時期は66人で3.6倍となっている。今年は3月8日までに累計100人となった後、4週間で、さらに100人以上が報告された。日本は2015年に世界保健機関（WHO）から、土着するウイルスによる感染が確