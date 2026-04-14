左肺気胸のため入院していた小堺一機が１３日に退院したことが１４日、分かった。所属事務所がＨＰで発表した。小堺は３日に事務所ＨＰで、自宅で転倒し、怪我を負ったためミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」を休演すると発表していた。小堺は１４日に事務所ＨＰで「自宅で転倒し、左鎖骨・ろっ骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院しておりましたが、先日、退院いたしました。治療に全力であたってくださいました順