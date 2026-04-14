女優綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月〜金曜午後9時）に出演。主演した13年放送のNHK大河ドラマ「八重の桜」のスタッフと再会し、涙するシーンがあった。番組では「クイズ！私のこと覚えてますか？」と題した企画を放送し、過去に綾瀬と関係のあった人々が登場した。5番手には、当時NHKで美術進行を担当していた佐藤有紀さんが登場。綾瀬は故郷の会津を守るため奮闘する“幕末のジャンヌ・ダルク