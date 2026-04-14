アイドルグループ・仮面女子の猪狩ともかが１４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。下着泥棒の執念に驚きの声をあげた。女性のマンションに侵入し、下着を盗もうとした疑いで、学習塾講師の男が逮捕された。男は２０２５年１２月、東京・北区のマンションの部屋に侵入し、女性の下着を盗もうとした窃盗未遂の疑いが持たれている。同容疑者はごみの中から持ち去ったレシートや写真などをもとに、ＳＮＳで女性を特定し、女性の情