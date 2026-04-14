「お約束はしていらっしゃいますか？」は問題あり！正しい伝え方 「お約束はしていらっしゃいますか？」に相手はムッ！ 会社を訪れる来客に対して、受付などでアポイントの有無を確認することがあるでしょう。ふだん、どのように尋ねていますか。 「お約束はしていらっしゃいますか？」 どこといって非がない表現のようですが、実はこれは問題ありです。 なぜなら、この言い方では相手が約束をしたかどうかを質すことに