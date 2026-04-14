行動経済学における消費行動とは? 経済学に認知科学を融合させた「行動経済学」の分野で、2002年にノーベル経済学賞を受賞したのがイスラエル出身の米国の心理学者ダニエル・カーネマン博士でした。カーネマン博士は、私たちの脳がどのような思考経過をたどって「判断ミス」や「過ち」に導かれるかを研究しました。それを、「ヒューリスティック」や「認知バイアス」といった判断ミスにつながる数多くの