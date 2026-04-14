前川右京が今シーズン初のマルチヒット 4月12日、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦に、「7番・左翼」で3試合ぶりの先発出場を果たした前川右京は、4打数2安打。今シーズン初のマルチヒットで、打率.429を記録。阪神外野スタメンにどっしり構える近本光司、森下翔太に続く「第3の男」へ藤川監督にアピールした。 3回、先頭打者で打席に立った前川右京は、高橋宏斗の6球目148kmスプリットを