“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けする TOKYO FM のラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜 7:25〜7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。4 月 11 日（土）の放送では、SBI EVERSPIN 株式会社 代表の尹慈明（ユン・ジャミョン）さんに、サイバーセキュリティ