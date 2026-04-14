円全面高、前日の円売りの反動から買い戻し豪ドルの下げ目立つ 円全面高、前日の円売りの反動から東京時間は買い戻しが優勢となっている。 ドル円は一時159.08円付近まで下げた。ユーロ円は早朝に187.53円をつけユーロ導入以来最高値をつけた、その後は187.10円台まで下げている。 豪ドルの下げが目立つ。対円で112.70円台、対ドルでは0.2%下げている。 豪中銀副総裁がタカ派姿勢を示したことで追加利上