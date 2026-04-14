高知県警は2025年から2026年にかけて建設会社の資材置き場から金属パイプなどを盗んだ疑いで、高知市の男4人を窃盗の疑いで逮捕していたことを明らかにしました。窃盗の疑いで逮捕・起訴されたのは高知市鴨部の土木作業員・公文大雅被告（23）と高知市薊野北町の土木作業員・田ノ畑浩彰被告（48）、高知市朝倉東町の機械組立作業員・北岡弥流被告（24）と高知市神田の土木作業員・安岡良太容疑者（39）のあわせて4人です。警察によ