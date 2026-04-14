韓国在住のタレント・阿部美穂子（５０）が長男との２ショットを公開した。１４日までに「春新生活スタート」とインスタグラムを更新。「素晴らしい春の日に晴れの日を迎えることができました。長男の引越しアイテムを揃（そろ）えがてら我が家のも見たりして、韓国ＤＡＩＳＯ楽しすぎる」と桜の木をバックにスーツ姿の長男と腕を組んだ２ショットをアップした。この投稿には「御子息様、足が長い〜」「異国の地でとても立派