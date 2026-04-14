◆米大リーグドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦はハローキティ・ナイトとして行われる。来場者にはハローキティと球団の特別コラボパーカーが配布されるだけに、開場時間前から長蛇の列ができた。グラウンドではビジョンの至る所にハローキティが映し出される特別仕様。また、球場内の売店では、ドリンクやポップコ