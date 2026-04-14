むね肉がメインおかずに！おすすめレシピ リーズナブルでおいしい鶏むね肉で、今夜のメインおかずを作りませんか。今回はむね肉に常備食材を1つプラスするだけで作れるレシピをピックアップ。むね肉特有のパサつきをおさえる工夫も盛り込まれています。 【＋卵】でふんわりピカタ【＋さつまいも】でボリューム炒め【＋大根】で柔らかみぞれ煮【＋キャベツ】で甘辛炒め【＋しめじ】で子ども喜ぶケチャップ炒めフライパンで調理も