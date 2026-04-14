今年73歳を迎えたベテランギタリスト、高中正義の海外ツアーが大盛況だという。なぜ今？どこが受けているのか？音楽ライター、神舘和典氏は「演奏能力」と「湿度」がポイントではないかと言う。＊＊＊【写真】シングル「B面」がサブスク再生数上位…評価見直しの波に乗った「昭和の女性アイドル」は誰？なぜかフュージョンが人気日本人アーティストの海外公演が大受けしているという報道が相次いでいる。特徴的なのは