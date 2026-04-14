【前後編の前編／後編を読む】妻を抱こうとした、でもできなかった…ある日「妊娠しちゃった」と告げられてそれでも「僕が彼女を裏切った」と56歳男性が悔やむ理由同性にほのかな恋心を抱く。そういう経験をした女性は少なくないかもしれない。高校生になっても仲よく手を繋いでトイレに行く女子たちはわりといる。女性が男性をも演じる宝塚ファンは圧倒的に女性が多い。ところが男性が女性も演じる歌舞伎もまた、女性ファンが