ロックバンド、マキシマムザホルモンのナヲが14日までにXを更新。東京スカパラダイスオーケストラのトロンボーン北原雅彦の脱退発表を受け、思いをつづった。ナヲは、北原脱退を伝えたスカパラ公式Xのポストを引用。「え…？はい？まじで…？」と驚き、「また一緒にスカパラのステージでダブル浅野ならぬダブル禰豆子やりたかったのに…」とつづった。続けて「あたしがただのスタジオの受付だった頃からバンドマンとして共演しても