モデルでタレントの益若つばさ（40）が14日までに自身のSNSを更新。「新しく家族が増えました！」と報告した。Xでは「新しく家族が増えました！名前は【うにちゃん】です！」と、子犬の写真をアップしてお披露目。専用のインスタグラムアカウントを開設したことも報告し、「よかったらフォローして毎日癒されてください」と呼びかけた。新設したインスタグラムでは「カニンヘンダックスフンド2026年の1月1日生まれイエローの毛