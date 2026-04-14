福岡市で去年HKT48のスタッフら男女2人を包丁で刺し逮捕された男が、FNNの取材に笑みを浮かべながら応じた。「HKT48の複数のメンバーを狙っていた」と供述しており、被害者への謝罪の気持ちはないと話した。「HKT48の複数のメンバーを狙っていた」接見した記者：被害者への謝罪の気持ちは？山口直也​被告：ないです時折笑みをこぼしながら、取材班の質問に答える男。2025年12月、福岡市でアイドルグループ「HKT48」のスタッ