世界的ロックバンド、ザ・ビートルズの初来日（1966年）から60周年を記念して、ドキュメンタリー映画『ビートルズがいた夏』（原題：TWST: Things We Said Today）が、7月4日より東京・渋谷のシアター・イメージフォーラムほか全国で順次公開される。日本版予告編が解禁された。【動画】ドキュメンタリー『ビートルズがいた夏』日本版予告解禁ポール・マッカートニーが「未来のノスタルジア」と語った楽曲「Things We Said Tod