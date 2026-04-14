元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）が14日までにXを更新。フランス・パリ留学中の出来事についてつづった。昨秋からフランスに留学中の神谷は、「【悲報】」と切り出し、「フランスの学食、普通にカタツムリ混入してる」と、食べている途中の料理に混入していたとする巻き貝状の殻をつまみ上げた写真をアップ。「本場だもんね。。。」と冗談めかしつつも、「流石に食欲なくなる」と吐露した。