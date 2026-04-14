「R−1グランプリ2024」王者の街裏ぴんく（41）が14日、Xを更新。10日に26歳で亡くなったお笑いコンビ、共犯者の洋平（本名・鈴木洋平）さんを追悼した。街裏ぴんくは「エイプリルフールライブで初めて会いました」と、ライブ共演した際の写真をアップ。「終演後に『互いに強面で名前も同じ洋平やね』と話をした時の洋平君の顔が柔らかく優しかったのを忘れないし、洋平君がおもちゃの拳銃出した時の迫力も忘れません」と洋平さん