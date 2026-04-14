県内では14日朝もクマの目撃が相次いでいます。クマダスには、仙北市、横手市、秋田市の目撃情報が寄せられています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、14日午前7時ごろ、仙北市角館町西長野野田でクマ1頭が目撃されました。クマの体長は約60センチだということです。目撃された場所から近くの民家までは約10メートルです。また、午前8時ごろには横手市平鹿町上吉田竹原の県道沿いの農道近く