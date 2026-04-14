ベクターホールディングスが安い。同社は１３日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関して、営業損益の赤字幅が従来予想の５億２１００万円から６億１００万円（前の期は５億７４００万円の赤字）に、最終損益の赤字幅が５億４８００万円から６億３２００万円（同７億７９００万円の赤字）に、それぞれ計画よりも拡大して着地したようだと発表。これを嫌気した売りが優勢となった。 売上高は想定を５５００