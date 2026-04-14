ＩＮＰＥＸや石油資源開発が安い。米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が、日本時間１４日午前の取引で一時１バレル＝９５ドル台へ下落している。１３日の清算値（終値に相当）は前週末比２．５１ドル高の９９．０８ドルだった。トランプ米大統領は１３日、「イラン側が和平協議での合意を強く望んでいる」と発言。米ウォール・ストリート・ジャーナルも