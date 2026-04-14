7月4日よりシアター・イメージフォーラムほかにて全国順次公開される『ビートルズがいた夏』の予告編が公開された。 参考：『ザ・ビートルズ：Get Back』なぜ映画からシリーズ作品へ？ピーター・ジャクソンが語る ポール・マッカートニーが「未来のノスタルジア」と呼ぶビートルズの楽曲「Things We Said Today（今日の誓い）」をタイトルに冠し