ＰＲＴＩＭＥＳは安い。１３日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を１０８億４４００万円（前期比１３．６％増）、営業利益を３２億５０００万円（同１０．３％減）と発表した。最高益だった前期から一転減益となる見通しを示しており、これがネガティブ視されているようだ。 主力のプレスリリース配信サービスの成長が続く一方、今後に向けてＡＩと人材に投資する構えにあり、これが利益面