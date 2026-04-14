ワンダープラネットは３日ぶりに急反落し、年初来安値を更新した。１３日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の単独決算を発表した。売上高が９億８２００万円（前年同期比１５．６％減）、最終損益が２億６１００万円の赤字（前年同期は９１００万円の赤字）だったとしており、最終赤字幅の拡大を嫌気した売りが出ている。モバイルゲーム「クラッシュフィーバー