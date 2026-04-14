午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９７９、値下がり銘柄数は５３３、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、非鉄金属、電気機器、その他金融など。値下がりで目立つのは鉱業、水産・農林、小売など。 出所：MINKABU PRESS