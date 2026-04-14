長崎・ハウステンボスへの春旅行を計画している方に朗報です。楽天トラベルでは、直営5ホテルの宿泊が最大15%OFFになる「ハウステンボス 直営ホテル スペシャルオファー」を2026年4月28日（火）まで開催しています。今回の目玉は、宿泊単体の割引だけでなく、新幹線や航空券がセットになった「楽パック」でも使える最大10,000円割引クーポンが用意されている点です。4月24日に待望のオープンを控える日本初「エヴァンゲリオン・ザ