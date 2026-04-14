暗闇の中でピカッと光が見える「光視症」という病気をご存知でしょうか。光視症は加齢に伴う眼の変化により、このような症状が現れます。 40歳以上の中高年の方にみられることが多く、症状が進めば、網膜剥離を引き起こすこともあるため注意が必要です。 また片頭痛の前兆としてギザギザの光がみえることもあります。この場合は、脳神経外科を受診する必要があるでしょう。 今回は、光視症の自然治癒・放置するリスクを詳し