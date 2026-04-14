透析治療を受ける上で欠かせない要素が「シャント」と呼ばれる血管の通り道です。名前は聞いたことがあっても、どんな役割があり、どんな手術をするのか、日常管理で何に気を付けるのかは意外と知られていません。そこで、シャントの基礎から日常管理におけるポイントまで、東京中野血管外科クリニック院長の笹嶋先生に解説してもらいました。 ※2026年3月取材。 監修医師：笹嶋 寛史（東京中野血管外科クリニック）