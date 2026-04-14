開催：2026.4.14 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 16 - 5 [ナショナルズ] MLBの試合が14日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとナショナルズが対戦した。 パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。 1回表、3番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナ