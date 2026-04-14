現地４月13日に開催されたプレミアリーグの第32節で、田中碧が所属する15位のリーズが３位のマンチェスター・ユナイテッドとアウェーで対戦。２−１で大きな白星を挙げた。プレミアリーグでは16試合ぶりに先発し、ダブルボランチの一角でプレーした田中は攻守に躍動。何度も前線に顔を出し、45分には敵陣でのインターセプトからビッグチャンスが到来するも、惜しくもゴールにはならなかった。運動量が抜群に多かったのもあっ