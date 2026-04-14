三陽商会 [東証Ｐ] が4月14日午前(11:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比49.2％減の14.3億円に落ち込んだが、27年2月期は前期比39.3％増の20億円にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は97円とし、8月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は5.8％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.2％減の9.6億円に減り、売上営業利益率は