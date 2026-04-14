14日11時現在の日経平均株価は前日比1401.98円（2.48％）高の5万7904.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は979、値下がりは533、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を479.10円押し上げている。次いでＳＢＧ が351.58円、東エレク が124.70円、キオクシア が109.35円、イビデン が34.53円と続く。 マイナス寄与度は32.