仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は、中国漁船が南シナ海の係争中の海域で有毒なシアン化物を投棄しているとして、フィリピン当局が非難したと報じた。AFP通信によると、フィリピン国家安全保障会議（NSC）は、中国側による南シナ海・南沙諸島（スプラトリー諸島）での毒物投棄は昨年に始まり、セカンド・トーマス礁付近で発生したと説明した。NSCのコルネリオ・バレンシア副局長は「シアン化物の