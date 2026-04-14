第6回中国国際消費財博覧会が4月13日、海南省海口市で始まりました。海南自由貿易港で全島の「封関運営」が開始してから初めての消費財博で、合わせて60余りの国と地域から3400以上のブランドが出展しています。出展商品の中で、海外からの商品種の割合は前回比で20ポイント上昇して全体の65％に達しました。展示面積は前回比で1万3000平方メートル増の14万3000平方メートルです。世界新発売の商品は前回より倍増して200種を上回り