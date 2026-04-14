ことしに入って確認されたはしかの感染者数は236人にのぼり、去年同時期の3.5倍以上となっています。厚労省によりますと、はしかの感染者は今月5日までの1週間で、全国で34人確認されました。ことしの累計は236人にのぼり、去年の同じ時期の3.5倍以上となっています。5日までの1週間で新たに感染者が報告されたのは、東京都が22人と特に多く、次いで栃木県、埼玉県、千葉県、福岡県、鹿児島県で2人となっています。発症すると、高