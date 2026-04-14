競泳女子で２１年東京五輪個人メドレー２冠の大橋悠依さんが１３日、自身のインスタグラムに新規投稿。彦根市観光大使に就任し、ご当地マスコット「ひこにゃん」との２ショットをアップした。あでやかな着物に身をつつんだ大橋さん。「今日は愛してやまないひこにゃんのお誕生日ひこにゃん生誕２０周年おめでとうたくさんの方と一緒にお祝いできて最高でした」とつづった。そして「彦根市観光大使に就任しました！彦根や